Wolfsburg - Borussia Dortmund maç sonucu: 1-3

Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Maçta 1-0 öne geçen ev sahibi Wolfsburg, sahadan 3-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Wolfsburg 20 puanda kalırken, Dortmund puanını 30'a yükseltti.

Erling Haaland golle döndü

Ekim ayından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Dortmund'un golcü futbolcusu Erling Haaland, 73. dakikada dahil olduğu oyunun 80. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı.

Maça ev sahibi ekip Wolfsburg hızlı başladı ve henüz 2. dakikada Weghorst'un golüyle 1-0 öne geçti. 35. dakikada Dortmund penaltıdan Emre Can ile maça dengeyi getirdi. ilk yarı 1-1'lik eşitlik ile geçildi.

Maçın ikinci yarısında 55. dakikada Malen, Dortmund'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 80. dakikada ise Haaland sahneye çıktı. 73. dakikada oyuna giren golcü futbolcu yalnızca 7 dakika sonra ağları havalandırmayı başardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Dortmund sahadan 3-1'lik üstünlük ile ayrıldı.



