Wolfsburg - Borussia Dortmund maç sonucu: 0-2

Almanya Bundesliga'da futbol heyecanı 27. hafta maçlarıyla devam etti. UEFA Avrupa Ligi'ne gitme mücadelesi veren Wolfsburg, sahasında Bayern Münih ile liderlik yarışında olan Borussia Dortmund'u Wolkswagen Arena'da konuk etti.

Maçın ilk yarısında, dakikalar 32'yi gösterdiğinde Borussia Dortmund, Thorgan Hazard'ın asisti Raphael Guerreiro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu belirledi.

DORTMUND KONTROLÜ ELİNE ALDI

İkinci yarının 78. dakikasında Siyah Sarılılar, Jadon Sancho'nun yaptığı asist sonrasında Achraf Hakimi'nin golüyle durumu 2-0'a getirdi.

ZİRVEYE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Ev sahibi Wolfsburg'da Felix Klaus, 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund puanını 57'e çıkardı ve maç fazlasıyla Bayern Münih'le arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Wolfsburg ise 39 puanda 6. sıradaki yerini korudu.