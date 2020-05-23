Wolfsburg - Borussia Dortmund (CANLI İZLE)

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 27. haftasında Wolfsburg'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Ruhr derbisinde Schalke 04'ü sahadan silen ve harika bir geri dönüş yapan Dortmund, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor. Wolfsburg ise güçlü rakibi karşısında sürpriz kovalayacak.

Konuk ekip Dortmund, topladığı 54 puanla lider Bayern Münih'in ardından 2. sırada bulunuyor. Wolfsburg ise 39 puanla 6. basamakta bulunuyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma Dortmund'un 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Wolfsburg - Borussia Dortmund hangi kanalda?

Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi futbolseverler tarafından heyecanla bekliyordu. TSİ 16.30'da başlayan mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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Wolfsburg - Borussia Dortmund ilk 11'ler:

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon, Steffen, Arnold, Schlager, Mehmedi, Ginczek, Weghorst

Borussia Dortmund: Burki, Akanji, Hummels, Piszczek, Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro, Brandt, Hazard, Haaland

Ev sahibinde Yannick Gerhardt, Josuha Guilavogui ve William sakatlıkları sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Camacho'nun ise durumu şüpheli.

Konuk ekipte ise sakatlığı bulunan Marco Reus, Nico Schulz, Axel Witsel ve Dan-Axel Zagadou takımdaki yerini alamadı.

Dortmund'u konuk ettiği son dört Bundesliga maçını kaybeden Wolfsburg, herhangi bir rakibine karşı beş maçlık seri yaşamadı. Son yedi Bundesliga maçında mağlubiyet almayan Wolfsburg (4G 3B), daha önceki üç karşılaşmayı kaybetmişti.

Borussia Dortmund, Lucien Favre yönetimindeki en uzun galibiyet serisini yakalamak için sahaya çıkacak. (10-15. haftalarda 6 maç). Borussia Dortmund forveti Erling Haaland, Bundesliga'da oynadığı ilk 10 maçta 11 gol atan ilk oyuncu olmak için mücadele edecek.