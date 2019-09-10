Pazar günü Chicago Sky ve Washington Mystics arasında oynanan WNBA maçında hakemin verdiği karar maça damgasını vurdu.

Oyunda teknik bir faul görüldüğü sırada iki rakip tartışıyordu. Hakem iki oyuncu arasında yürürken Chicago Sky takımının oyuncusu Astou Ndour, hakeme itiraz ederek eliyle bir şeye işaret ediyordu fakat kolu hareket halinde olan hakeme değdi. Hakem Fahy, bu temasa büyük tepki gösterdi ve Ndour’un oyun dışında kalması yönünde karar verdi.

“Hakemlere her zaman çok saygı gösterdim” diyen Ndour, takımının 100-86 skorla mağlup olarak maçı bitirmesinin ardından olayın görüntülerini Twitter hesabında paylaştı.

“Bugün olanları hala çok iyi anlamıyorum ve hem fikir değilim ama saygı duyuyorum.” açıklaması ile paylaştığı görüntüler Twitter’da büyük yankı uyandırdı. WNBA oyuncuları ve taraftarları Ndour’u destekleyerek bu kararın kabul edilemez ve aşırı bir tepki olduğunu söyledi.

WNBA yetkililerinin maç sonrasında yaptıkları incelemelerden sonra teknik faul ve ardından atılma kararı iptal edildi. Baş Antrenör James Wade ve Ndour bu karardan memnun kaldıklarını açıkladı.