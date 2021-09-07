Afyonkarahisar’da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası’nın 9. ayak organizasyonunda (Bitci MXGP of Afyon) çeşitli kategorilerde mücadeleler sürüyor. Afyon Motor Sporları Merkezi’ndeki organizasyonda Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası’nın (WMX) ikinci yarışı yapıldı.

İlk yarışı kazanan İtalyan Kiara Fontanesi, ikinci yarışta da birinciliği elde etti. Yeni Zelandalı Courtney Duncan, ilk yarışta olduğu gibi ikinci yarışta da ikinci sırada yer alırken, Alman Larissa Papenmeier ise üçüncü oldu.

Yarışın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. (AA)