Witcher 3, geçtiğimiz yıl 7 milyondan fazla satmış!

Witcher 3: Wild Hunt'ın neredeyse çıktığı dönem kadar çok sattığı açıklandı. Mart ayının geride kalması ile birlikte 4.çeyrek raporlarını da tamamlayan firmalar, finansal raporlarını da yavaş yavaş açıklamaya başladı. işte bu firmalardan birisi de CD Projekt Red oldu. Yayınlanan bu raporlarda oldukça ilginç bir ayrıntı göze çarpıyor.

Witcher 3, geçtiğimiz yıl neredeyse çıktığı dönem kadar çok satmış

Finansal raporlarda 2015 yılında çıkan ve büyük bir sükse yapan Witcher 3: Wild Hunt'ın geçtiğimiz yıl neredeyse çıktığı dönem kadar çok sattığı rapor edilmiş. Satış rakamları konusunda net bir açıklama yapılmasa da Witcher 3: Wild Hunt'ın geçtiğimiz yıl 7 milyondan fazla satıldığı açıklanmış. 2015 yılına döndüğümüzde ise oyunun 9 milyonluk satış rakamını geride bıraktığını görüyoruz. Çıkışı üzerinden 5 yıl geçen bir oyun için 7 milyonluk rakam gerçekten de inanılmaz.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi satışların büyük bölümünü PC platformu sırtlamış durumda. PC sürümü %53 satan Witcher 3'ün PS4 sürümü %26, Xbox One sürümü %10 oranında satmış. Switch versiyonunun ise %11 oranında satıldığı açıklanmış. Tabi bu satışların bu kadar pike yapmasında Netflix'te yayınlanan dizisinin de payı oldukça büyük. Yapım ekibi dizi yayınlandıktan sonra oyunun satış rakamlarında artış olduğunu daha önce açıklamıştı.