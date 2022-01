Wings for Life World Run için geri sayım başladı

8 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek Wings for Life World Run kapsamında dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi ‘koşamayanlar için koşacak’. Etkinliğin Türkiye ayağı ise İzmir’de gerçekleştirilecek. Binlerce kişinin omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak için koşacağı Wings for Life World Run ile ilgili detaylar, katılım bilgisi ve kayıt bilgileri www.kosamayanlaricinkos.com adresinde.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2022, bu sene 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. En son 2019 yılında yine İzmir’in ev sahipliği yaptığı etkinlikte yaklaşık 9.000 kişi ‘Koşamayanlar için’ koştu. Altı kıtada aynı anda yapılacak Wings for Life World Run’da bir kez daha omurilik felçlileri için adımlar atılacak. Türkiye’deki etkinliğe ise bir kez daha İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile İzmir ev sahipliği yapacak. 2014 yılından beri düzenlenen ve dünyanın en önemli iyilik koşularından biri olarak gösterilen Wings for Life World Run için İzmir’de binlerce kişi omurilik felçlilerine umut olmak için koşacak.

“2025’te 1 milyon kişinin koşmasını hedefliyoruz”

Wings for Life Vakfı CEO'su Anita Gerhardter, “Bütün yıl boyunca çalışıyoruz ve organizasyonun arkasında büyük bir ekip var. Gün yaklaştıkça daha da heyecanlanıyorum. Şartları da değerlendirerek söylüyorum geçen sene inanılmazdı. Bu sene daha da büyük olacağına inanıyoruz. 2025’te ise 1 milyon koşucunun Wings for Life için koşmasını hedefliyoruz. İnanıyoruz ki geçen sene katılan kim varsa bu sene yanında arkadaşlarını ve ailesini de getirerek büyümemize yardım edecek” dedi.

Koşuya App üzerinden de birçok kişinin katıldığını hatırlatan Anita Gerhardter, “Wings for Life App inanılmaz. Kim nerede katılmak istiyorsa katılabiliyor. Tek başına ya da küçük bir grup olarak koşuyor olsanız bile o topluluğu, o birlikteliği hissediyorsunuz. Bu sebeple birçok kişinin de App üzerinden katılmasını bekliyoruz. Henüz karar vermedim ama ben de App üzerinden koşmayı planlıyorum” diye konuştu.

“Hayalim çocuklarımla sahilde yürümek”

Aynı zamanda kendisi de omurilik felçlisi olan Wings for Life Spor Direktörü Marc Herremans, “Bu harika organizasyon yıllar geçtikçe büyüyor. Birlikte çözüm bulabileceğimize inanıyoruz. Bence tüm hikaye umut etmek ile ilgili. Wings for Life büyük bir hayal ama adım adım gerçeğe dönüşen bir hayal ve bu bize motivasyon veriyor. Bu bir umut hikayesi. Umut olmadan çözüm de olmaz. Buna Wings for Life fonu sayesinde inanıyoruz. Benim üç küçük çocuğum var. Kişisel hayalim onlarla birlikte sahil kenarında yürüyüşe çıkmak. Bazen hastanede tekerlekli sandalyedeki küçük çocukları görüyorum ve gerçekten bu benim canımı acıtıyor. Benim hayalim bir gün bu çocukların tekrar ayağa kalkıp yürüdüğünü görmek. Çocukların oyun oynaması, koşması, top oynaması gerekiyor. Çocukları tekerlekli sandalyeden ayıralım ve onları tekrar yürütelim. Bu yarışa yürek vermemin sebebi bu ve kalbim bu fonla birlikte” diye konuştu.