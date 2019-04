Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs Pazar günü tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2019 öncesinde İstanbul Caddebostan'da App Run Hazırlık Koşusu yapıldı. Yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, bu senenin İstanbul'daki ilk App Run hazırlık koşusu oldu.

Tüm dünyada omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Wings for Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde ve Ford desteğiyle altıncı kez Türkiye'de koşulacak. İzmir'in dördüncü kez ev sahipliği yapacağı ve 'Koşamayanlar için koş' sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run öncesinde İstanbul'da Caddebostan'da bir App Run hazırlık koşusu yapıldı. Yağmur yağışına karşın No Reason Co. ve Runarchy gibi koşu gruplarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda yaklaşık 100 kişi toplamda 12 kilometrelik mesafeyi kat etmeye çalıştı.

Elde edilen fonların tamamının omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılacağı Wings for Life World Run'a kayıtlar www.wingsforlifeworldrun.com adresinde devam ediyor.

HATAY VE ANKARA'DA RESMİ KOŞU YAPILACAK

Bu sene 5 Mayıs'ta Türkiye'nin iki noktasında resmi App Run koşuları gerçekleştirilecek. Ankara'daki koşu Mogan Gölü Tabiat Parkı'nda başlarken, Hatay'daki App Run Koşusu'nun başlangıç noktası Arsuz olacak. Her iki koşu da Türkiye'nin resmi Wings for Life World Run Koşu Lokasyonu olan İzmir'deki gibi saat 14.00'te başlayacak.

DHA