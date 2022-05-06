Wing:5 Lobby’den Kontrol Odası’na Red Bull Flick haritaları

Türkiye’nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick, yeni şampiyonunu arıyor. Katılımcılarına Türkiye’den Kopenhag’a uzanan özel bir deneyim yaşatmak için yola çıkan Red Bull Flick’te play-off’a yükselen takımlar da belli oluyor. 6 çevrim içi, 2 de şehir elemesi olmak üzere toplam 8 elemeden oluşan dev turnuvada 6 eleme geride kalırken, bu hafta sonu gerçekleşecek iki elemeyle birlikte play-off turu şekillenecek. Elemelerden başarılı şekilde ayrılan takımlar 9 Mayıs Pazartesi günü düzenlenecek play-off turunda büyük finale kalabilmek için mücadele verecek. Bu dev turnuva Red Bull Flick için tasarlanan benzersiz 5 harita ise oyuna farklı bir soluk getirdi. Oldukça fütüristik bir yapıya bürünen ve oyunculara eşsiz bir deneyim sunan 2022 Red Bull Flick haritalarını inceledik.

3 harita bu sene yok

Red Bull Flick’te geçtiğimiz sene mücadeleler 8 özel haritada yapılırken, 2021 yılında var olan 3 harita bu sene oyundan çıkarıldı. 2022 Red Bull Flick turnuvasında ele geçirme modu oynanırken, her haritada 3 ele geçirme alanı bulunuyor. Bu alanlarda biri her 60 saniyede bir etkinleşirken, oyuncular da alanları ele geçirmek için kıyasıya mücadele veriyor. 3 raunt üzerinden oynanan oyunda, haritayı kazanmak için iki raunt kazanmak yeterli oluyor.

Red Bull Flick 2022 haritaları

Wing:5 Lobby: Son derece büyük bir harita olan Wing:5 Lobby’de ışınlanma portallarıyla ele geçirme yerlerine yaklaşmanız ve rakiple mücadeleye girmeniz kolaylaşıyor.

City Palace: Oyuncuların nişan alma yeteneklerini ön plana çıkarmak için tasarlanmış bir harita. Bu haritada orta tepe noktasına asansörlerle hızlıca tırmanabilir ve rakibin karşısına ansızın çıkabilirsiniz.

Sky Platform: İsminden de anlaşılacağı üzere oyuncuları hız ve yükseklik odaklı bir mücadele beklemekte. Belirli bölgelere yerleştirilen zıplama platformlarıyla hızlı hareket edebilirsiniz.

Digital Archives: Karmaşık bir yapıya sahip olmayan, geniş ve açık bir harita olan Digital Archives’ın en büyük özelliği sörf rampalarıyla bölgeler arası geçişlerin yapılması.

Control Room: Digital Archives haritasının aksine ufak ve karmaşık bir yapıya sahip. Bu haritada ise bölgeler arası geçişi kolaylaştırmak için belirli yerlere teleferikler yerleştirilmiş.