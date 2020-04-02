Wimbledon’ı korona vurdu!

Dünya Sağlık Örgütü’nün Kovid- 19’u küresel salgın açıklaması yapmasının ardından tüm dünyada spor organizasyonları tek tek ertelenmeye başladı.

Teniste de tüm profesyonel turnuvalar 7 Haziran’a kadar askıya alınmıştı. Bu süreçte önce, toprak korttaki grand slam olan Fransa Açık tartışmalı bir şekilde eylül ayına ertelendi. Ancak Büyük Britanya’da Corona virüs salgının boyutunun büyümesi ve gidişatın belirsizliği en köklü tenis turnuvası Wimbledon’ın (29 Haziran-12 Temmuz) iptal edilme kararını masaya yatırdı.

80 yıl sonra 2. kez iptal kararı

Tüm hakları All England Club’a ait olan Wimbledon için geçtiğimiz haftalarda acil bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantı Wimbledon’ın bu sezon için seyircisiz oynanabilir teklifi yapılsa da bu yetkililer tarafından reddedilmişti. Son kararın ise bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. 1877’den bu yana yapılan Wimbledon tarihinde ikinci kez iptal kararıyla karşı karşıya. Daha önce 2. Dünya Savaşı nedeniyle ilk kez iptal edilen Wimbledon şimdi de herkese 3. Dünya Savaşı’nı yaşatan Corona virüs salgınından dolayı oynanamayacak.