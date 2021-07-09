Londra’da düzenlenen Wimbledon’da tek erkeklerde oynanan ikinci yarı final maçında Novak Djokovic, 10 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov ile karşı karşıya geldi. Merkez Kort’ta oynanan ve 2 saat 44 dakika süren mücadelede rakibini 7-6, 7-5 ve 7-5’lik setlerle 3-0 mağlup eden Djokovic, Wimbledon’da 7, grand slam turnuvalarında ise 30. kez finale yükseldi.

Kariyerinin 20. grand slam şampiyonluğunu kovalayan Sırp tenisçi, 11 Temmuz Pazar günü kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselen 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini ile karşılaşacak.

34 yaşındaki Djokovic, daha önce 5 kez kazandığı Wimbledon’ı 6. kez kazanırsa Nadal ve Federer’in 20’şer kez kazandığı Grand Slam zaferlerine ortak olacak. Pazar günü Berrettini ile oynayacağı finali kazanması durumunda Novak Djokovic, sezonun 3. Grand Slam şampiyonluğunu yaşayacak.