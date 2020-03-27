Wimbledon iptal yolunda

Tüm profesyonel tenis, küresel salgın nedeniyle 7 Haziran’a kadar askıya alınmıştı.Geçen hafta da sezonun 2. Grand Slam’i Fransa Açık eylül ayına ertelenmiş, Wimbledon (29Haziran-12 Temmuz) için ise bir değişiklik olmayacağı söylenmişti. Küresel salgın krizinin büyümesi, belirsizliği, Büyük Britanya’da sokağa çıkma yasağının gelmesi ve organizasyon yetkililerine gelen baskılar nedeniyle WimbledonTenis Turnuvası’nın resmi haklarının sahibi olan All England Club, gelecek hafta acil bir toplantı yaparak erteleme ya da iptal konusunda karar vereceklerini açıkladı.

Seyircisiz oynanma reddedildi

Sezonun tek çim Grand Slam’i olan Wimbledon’ın seyircisiz oynanması ise resmi olarak reddedildi. Olimpiyatların ertelenmesi yaz takvimini boşaltsa da 3 haftalık bir gecikmenin çok da fark yaratmayacağı belirtilirken, Wimbledon yetkililerinin, ABD Açık ve Fransa Açık’tan sonraya ertelemeye de çok sıcak bakmadıkları ifade edildi. Yani Wimbledon’ın iptal edilmesi de büyük ihtimaller arasında. Savaştan bu yana herhangi bir Grand Slam’in oynanmadığı tek yıl 1986’da planlanan Avustralya Açık’tı.