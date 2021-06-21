Wimbledon elemelerinde 4 Türk tenisçi mücadele edecek

Wimbledon elemelerinde erkekler kategorisinin kuraları çekilirken, kadınlarda ise eşleşmeler bugün belli olacak.

Dünya sıralamasında geçen hafta itibarıyla 189. basamakta yer alan ve profesyonel kariyerinin en iyi sıralamasını elde eden 25 yaşındaki Cem İlkel, 8. kez grand slam arenasına çıkacak.

Cem İlkel, elemelerin ilk turunda 21 yaşındaki Arjantinli Tomas Martin Etcheverry ile eşleşti. Milli tenisçi ile Etcheverry, bu sene düzenlenen Antalya Challenger’da karşı karşıya gelmiş, kazanan Cem olmuştu.

İlk grand slam heyecanını bu yıl Roland Garros’ta yaşayan Altuğ Çelikbilek, kariyerinde ilk kez Wimbledon Elemeleri’nde boy gösterecek. 24 yaşındaki milli tenisçi, Wimbledon elemelerinin ilk turunda Fransız Constant Lestienne ile karşılaşacak.

Altuğ ile Lestienne daha önce bir kez 2020 yılı Quimper Challenger’da karşılaşmış ve müsabaka 29 yaşındaki Fransız sporcunun üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

AA