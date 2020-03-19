NBA'de Kevin Durant de dahil olmak üzere Brooklyn Nets'ten 4 oyuncu corona virüse yakalanmıştı.

Rudy Gobert, Donovan Mitchell ve Kevin Durant'in virüsü taşıdığı biliniyor. Fakat Wilson Chandler ile ilgili açıklanan bir durum yok.

Buna rağmen Nets takımı için çıkan söylentilerden ötürü Chandler'ın oturduğu sitenin yöneticisi, NBA oyuncusunu arayarak lobiye inmemesini istedi.

Wilson Chandler ise bu duruma bir hayli içerledi ve sosyal medya hesabından küfürlerle dolu bir sitem etti.

32 yaşındaki oyuncu şunları yazdı:

"Sitemin yöneticisi olan kadın beni aradı ve 'Nets oyuncuları virüse yakalanmış. Keşke bu durumunuzdan haberdar olsaydık. Her ihtimale karşı lobiye yaklaşmamanızı istiyoruz. Personellerimizi tehlikeye atmak istemeyiz' dedi"

Birincisi, bana iyi olup olmadığımı bile sormadı. İkincisi, teste girip girmediğimi, sonucun negatif mi pozitif mi olduğunu bile merak etmedi. S.....im böyle binayı. Ben eve gidiyorum.

Günde 300'den fazla insanın girip çıktığı bir site. Bir sürü kargocu, kurye ve teslimatçı geliyor"