Serie A ekibi Atalanta'dan futbolseverleri yıkan bir haber geldi. Mavi Lacivertli ekip, uzun süredir hastalıkla mücadele eden 21 yaşındaki ön libero Willy Ta Bi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan üzücü duyuran Fildişi Sahili vatandaşı olan Ta Bi'nin tedavisi için ülkesine döndüğü kaydedilirken, kulüp internet sitesinde kulüp başkanı Antonio Precassi ve Atalanta ailesinin büyük bir üzüntü duyduğu ifadeleri yer aldı.

Willy Ta Bi kaç yaşında, neden vefat etti?

Atalanta, uzun süredir kanser tedavisi gören 21 yaşındaki Willi Ta Bi'nin yaşamını yitirdiğunu duyurdu. Genç oyuncunun bir süredir karaciğerindeki tümörle mücadele ettiği belirtildi. "Ocak 2019'da başlayan Atalanta yolculuğu acımasız bir nedenle erken bölündü" açıklaması yapılırken, "Atalanta'ın Gençlik Ligi'ndeki şampiyonluğunda pay sahibi olmasından kısa bir süre sonra bu hikaye hafızalarda kaldı" denildi.

Willy Ta Bi kimdir, nereli?

5 Aralık 1999 yılında Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen ve tam adı Willy Braciano Ta Bi, futbola ülkesinde başladı. Moossou ve Mimosas formaları giydikten sonra 2019'da Serie A'nın yolunu tuttu ve Atalanta'ya transfer oldu.

Temmuz 2019'da kısa süreli Pescara macerası yaşayan Ta Bi, Atalanta'ya geri dönmüştü. Atalanta'da genelde U19 Takımı'nda oynayan ve profesyonel kariyerinde 16 maça çıkan Ta Bi, Fildişi Sahili alt yaş gruplarında da forma giydi. A Milli Takım kadrosunda ise hiç yer almadı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Willy Ta Bi, maalesef 23 Şubat 2021'de 21 yaşında hayata gözlerini yumdu.