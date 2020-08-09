İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de Brezilyalı yıldız Willian, resmi olarak takımdan ayrıldı. Kontratının sonuna gelen yıldız oyuncu, yapılan uzatma görüşmelerinden de sonuç çıkmayınca Londra ekibine veda etti.

32 yaşındaki oyuncu, 2013'ün yaz transfer döneminde Rus ekibi Anji Mahaçkale'den 35.5 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu.

Yeni sözleşme talebinin zorlayıcı nitelikte olması nedeniyle Willian, Chelsea veya başka bir kulüp ile henüz bir anlaşma sağlayamadı. Brezilyalı oyuncu ile İngiltere'den Arsenal ve Tottenham'ın ilgilendiği belirtilmekteydi.



