Willian, Liverpool yolunda

Chelsea ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Willian, flaş bir hamleye imza atarak İngiltere Premier Lig'in bir başka devi Liverpool'a imza atmaya hazırlanıyor.

24 Nisan 2020, Cuma 13:43 Son Güncelleme:
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Willian, Liverpool yolunda

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, ülke içinde flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. 

Chelsea ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve Londra ekibiyle yeni bir anlaşmaya varmasının zor olduğu belirtilen Willian, ücretsiz olarak Liverpool kadrosuna katılabilir. 

Daily Star'a göre Chelsea'nin son teklifini reddeden Brezilyalı oyuncu, Liverpool forması giymeye hazır durumda. 

Chelsea'nin onun boşluğunu Coutinho ile doldurmaya hazırlanması, Liverpool'da da kanat oyuncularından Shaqiri'nin ayrılma ihtimali; transfer iddialarını güçlendiriyor.

31 yaşındaki oyuncunun ismi, uzun bir süredir Katalan devi Barcelona ile anılıyordu.

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