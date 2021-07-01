İngiliz efsane David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Willian'ı kadrosuna katmayı planlıyor ancak Brezilyalı futbolcunun talebi ABD ekibine geri adım attırabilir.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Arsenal'de forma giyen 32 yaşındaki yıldız, Miami'den haftalık167 bin sterlin olmak üzere yıllık 8.7 milyon sterlin istiyor. Bu ücret takımın haflaık 80,500 sterlinden yıllık 4 milyon euro ile en çok kazananı olan Gonzalo Higuain'in maaşının iki katından fazla.

Arsenal ile 2023'te sözleşmesi sona erecek olmasına rağmen takımdan ayrılmayı planlayan Willian bu talebi David Beckham'ı düşündürüyor.