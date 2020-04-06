2 sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan ve yeni sezonda şampiyon olmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Lacivertlilere İngiltere'den müjdeli bir haber geldi.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'de oynayan Willian, takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili akıllarda yer alan soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

Expediente Futebol'a samimi bir röportaj veren Brezilyalı yıldız, Londra temsilcisiyle olan mevcut sözleşmesinin Haziran ayında sona ereceğine dikkat çekerek, yeni bir anlaşma zemini bulmalarının çok zor olduğunu dile getirdi.

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Willian, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Chelsea ile artık sona geldik. Herkes sözleşmemin birkaç ay içinde biteceğinin farkında. Sözleşme uzatmamız ise çok zor. Chelsea 2 senelik bir kontrat önerdi, ben ise 3 senelik olsun istedim. Görüşmelerimiz durdu, pazarlık olmayacak." sözleriyle uzun yıllar formasını giydiği Ada ekibine kapıları tamamen kapamış oldu.

Fenerbahçe de, Willian'ı gündemine alırken, Brezilyalı yıldızla Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği ortaya çıktı. Bu sezon ingiliz ekibi ile 37 maçta sahaya çıkan sağ kanat oyuncusu 7 gol ve 6 asist ile oynadı.

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