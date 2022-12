Jorge Jesus yönetiminde Dünya Kupası arasında Süper Lig 'de lider giren ve Avrupa'da da yoluna emin adımlarla ilerleyen bu sezon Fenerbahçe 'de Willian Arao, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NTV'ye konuşan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'deki hayalinden şampiyonluk hedeflerine kadar birçok konuya değindi.

İşte Willian Arao'nun röportajından ön plana çıkanlar...

'TARİHİN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUM'

Fenerbahçe tarihinde yer almak istediğini belirten Arao, "Buraya geldiğim andan itibaren çok mutlu oldum. Avrupa'da oynamak her zaman hayalimdi. Takım arkadaşlarım ve herkes adaptasyonum için çok yardımcı oldu. Buraya daha önce gelen Brezilyalı oyuncular gibi burada yazılan tarihin ben de bir parçası olmak istiyorum. Şu ana kadar kısa vadeli hedeflerimizi gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

ADAPTASYON SÜRECİ

Transferinin ardından Fenerbahçe'ye adapte olmasında takım arkadaşlarının desteğinden bahseden Arao, "İyi bir şekilde karşılandım, çok fazla arkadaşım İngilizce konuşuyor. Ben de İngilizce konuşuyorum. İspanyolca konuşan arkadaşlarım da var. Futbol anlamında ilk başlarda belli farklar vardı bunları hissettim. Brezilya Ligi ve Türkiye Ligi arasında belli farklar var, ilk maçlarda bunu hissettim. Daha sonra adapte oldum. Aslında bizim nasıl oynadığımız önemli, hocamızla daha önce de çalışmıştım. Hiç şüphe yok ki takım arkadaşlarım olmasaydı bu kadar kolay alışamazdım" dedi.

TÜRKİYE VE BREZİLYA FARKI

Türkiye ile Brezilya'daki futbolu karşılaştıran başarılı orta saha, "Brezilya'da futbolun daha sakin oynandığını söyleyebilirim. Brezilya'da her temasta faul çalınabiliyor, burada durum biraz daha farklı. Oyunun burada daha hızlı oynanmasını sağlıyor. Aynı zamanda hava şartları, saha şartları oyunu daha hızlı oynanmasını sağlıyor. Bir de bir çok ülkeden oyuncular var burada, bunun yarattığı farklılıklar da bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'HAZIRLIKLI OLMALISINIZ'

Yoğun maç fikstürü hakkında konuşan Arao, Fenerbahçe'de buna hazırlıklı olmaları gerektiğini şu sözlerle ifade etti: "Maç takviminin yoğunluğunun bizi etkilediğini sanmıyorum çünkü bizler buna hazırlıklı olmalıyız. Fenerbahçe gibi bir takımdaysanız buna hazırlıklı olmalısınız. Her maçı kazanamazsınız. Dünyada hiçbir takım oynadığı tüm maçları kazanamıyor. Bu tarz kayıplar olabilir, kazandığımız maçlardan sonra bile neler yaptığımıza bakıyoruz. Bunun gibi aralarda ligin ilk döneminde yaptığımız hataları görüp düzeltmeye çalışıyoruz"

'EKSİĞİM GOL BÖLGELERİNDE'

Sahadaki eksik yanına değinen Brezilyalı futbolcu, "Uzun top ve kısa pas atma konusunda devamlı çalıştım. Hala da çalışıyorum. Daha da iyi olabilmek için sürekli çalışmak gerektiğine inanıyorum. Özellikle benim pozisyonumda oynayan oyuncuların pas hatası yapmaması gerekiyor. Eksiğim bence gol bölgelerinde biraz daha gol atabilmem gerekiyor. Birkaç tane pozisyonum oldu ama gol bulamadım. Daha konsantre olup daha bitirici olabileceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ARDA GÜLER'E ÖVGÜLER

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e övgülerde bulunan Arao, "Kesinlikle Arda Avrupa'nın en büyük takımlarında oynayabilir. Bir de sizin görmediğiniz kısmı var. Kendisini sürekli geliştirmeye çalışıyor. Nasıl çalıştığını biliyoruz. Daha tecrübeli oyunculardan sürekli birşeyler öğrenmeye çalışıyor ve bunu sahada uyguluyor. Her maçta daha da iyiye gidiyor. Bu şekilde devam ederse çok büyük bir oyuncu olacak" dedi.

'JESUS BİR GENERAL'

Sarı-lacivertli ekibin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus için görüşlerini aktaran Arao, "Hocamız herşeyden önce doğrucu bir insan. Sadece takımın menfaatlerini düşünür. Sürekli kazanmak isteyen bir insan. Saha kenarında da görüyorsunuz sürekli oyuncularından maksimumu talep ediyor. Biz de futbolcular olarak elimizden geleni yapıyoruz. Jesus General. Hatta generalden sonra hangi rütbe geliyorsa o, sürekli daha fazlasını talep ediyor çünkü." sözleriyle övgülerde bulundu.

'HAYALİM AVRUPA LİGİ'

Fenerbahçe'!nin Avrupa Ligi'ni kazanmasını hayal ettiğini söyleyen Arao, "Hayalim Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması. Ben oynadığım tüm takımlarda kupa kazanmak için oynadım. Maçlar oynandığında kontrolümüz dışında gelişebilir ama biz her maçı kazanmak için çalışıyoruz ve sahaya çıkıyoruz. Ligde veya kupada da kazanmak için sahada oluyoruz" açıklamasını yaptı.

ŞAMPİYONLUK İTİRAFI

Şampiyonluk hedeflerine ve Galatasaray ile oynayacakları derbi maçına da değinen Arao, "Galatasaray maçı için heyecanlanmaktan ziyade önümüzdeki ilk maçı oynamak için heyecanlanıyorum. Benim için her zaman en önemli maç bir sonrakidir, amacımız üç puan almak sonuçta. Derbilerin yeri her ülkede farklıdır, buraya gelmeden önce Alex'le de konuşmuştum bazı videolar da izledim. Kazanmak istiyorum derbiyi ama ben her maçı kazanmak istiyorum. Sadece Galatasaray'ı yenerek şampiyon olamayız." yorumunu yaptı.

GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDI MI?

2016-2017 sezonunda Galatasaray'dan teklif alıp almadığına yönelik soruya ise Brezilyalı orta saha, şu sözlerle cevap verdi: "İtiraf etmem gerekirse böyle bir şey olup olmadığını hatırlamıyorum. Benim menajerim babam, somut şeyler olmayınca bana söylemiyor. Belki olmuş olabilir ama benim haberim yok."

