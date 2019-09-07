Williams’ın rakibi 19’luk Andreescu

ABD Açık Tenis Turnuvası’nda tek kadınlarda ABD’li Serena Williams ile Kanadalı Bianca Andreescu, finale yükseldi. 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina’yı 2-0’la geçen 37 yaşındaki ABD’li Serena Williams böylece toplamda ise 33. kez grand slam finaline çıktı.

Tek kadınların diğer yarı finalinde 19 yaşındaki Kanadalı Bianca Andreescu de İsviçreli Belinda Bencic’i 2-0’la yendi. Serena Williams 1999 yılında ABD Açık’ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığında, Kanadalı tenisçi Andreescu henüz dünyaya gelmemişti.