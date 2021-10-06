Williams pilotlarından Türkiye GP yorumu

Formula 1'in en köklü takımlarından biri olan Williams'ın pilotları George Russell ve Nicholas Latifi büyük heyecan öncesi Türkiye GP hakkında düşüncelerini açıkladılar.

Gelecek sezon Mercedes koltuğuna oturacak olan George Russell, yarışı sabırsızlıkla beklediğini dile getirerek şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'yi gerçekten dört gözle bekliyorum. 2020'de orada yarıştığımızda, pist pek çok fırsat sunan bir buz pateni pisti gibiydi! Bu sene öyle olacağını düşünmüyorum ama şartlar önümüze ne çıkarırsa ona hazırlıklı olacağız. 8. virajı tam gaz geçebileceğimizi umuyorum. Bu araçlar ile harika bir deneyim olacak. Son beş yarışın dördünde puan topladık, bu yüzden bu hafta sonuna özgüvenle giriyoruz ve umarım yine iyi bir sonuç elde edebiliriz."

Takımın bir diğer pilotu Nicholas Latifi ise Türkiye'de piste çıkacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi:

"Türkiye'de piste çıkacağım için heyecanlıyım! Yağmur ve düşük yol tutuşu nedeniyle 2020, herkes için benzersiz bir deneyim olmuştu, ancak umarım bu sefer işler biraz farklıdır. Burası zorlu bir pist özellikle 8. viraj ve yükseklik değişimleri. Ancak bu yıl bu zorluğun üstesinden gelmek için çok daha iyi bir konumda olduğumuzu hissediyorum. Son zamanlarda iyi performans gösteriyoruz bu yüzden mutluyum ve bunu İstanbul Park'ta da devam ettirmek için sabırsızlanıyorum."





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