Yıllarca Chelsea forması giyen, Fransa Milli Takımı’nın eski oyuncusu William Gallas, Szalai ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Macaristan’dan ZTE takımının altyapı antrenörü olarak görev yapan Gallas, “Szalai, güç ve hızlı bir oyuncu. Bana göre Macaristan Milli Takımı’nın en iyi futbolcusu. Chelsea’nin onu takip etmesi bile çok iyi bir gelişme. Oraya giderek, dünya çapında savunmacılarla birlikte oynayarak kendini daha çok geliştirebilir. İngiltere’de her maç çok zorlu. Ancak ben bundan korkmadım, Attila da korkmaz” dedi