William D’Avila: Onyekuru işi 1 aya netleşir

Ara transfer sezonunu erken açan Galatasaray’ın 1 numaralı hedefi Henry Onyekuru...

Geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve Sarı-Kırmızılı kulübün yaz dönemindeki tüm girişimlerine karşın, kulübü Everton’ın 15 milyon Euro karşılığında Monaco’ya sattığı Nijeryalı futbolcu, eski yuvasına geri dönmeye oldukça sıcak bakıyor.

Konuyla ilgili olarak Radyospor’a konuşan Nijeryalı’nın menaceri William D’Avila, şunları dile getirdi: “Yaz döneminde Onyekuru için çok sayıda opsiyon vardı. Monaco’ya gitti. Tekrar Galatasaray’a gelmesi tabii ki Monaco’ya bağlı. Onyekuru’nun ciddi olmayan bir sakatlığı var. 3-4 hafta oynamayabilir. Sonra durumu netleşecek...”

‘Güzel bir deneyim yaşadı’

“Onyekuru Galatasaray’da harika bir sezon yaşadı. Galatasaray’a karşı bu açıdan pozitif. Ama her şey Monaco’ya bağlı. Önümüzdeki ay bu durum netleşir. Onyekuru çok güzel bir deneyim yaşadı Galatasaray’da. Pozitif bakıyor. Yaz döneminde de Galatasaray’ı arzu ediyordu, ama transferi sonuçlandıran Monaco oldu. Henry, Galatasaray’ı istemişti.”

‘Monaco bir karar vermeli’

“Onyekuru açısından ciddi bir sakatlık problemi yok. Ama bu sakatlık sebebiyle sezonu istediği gibi götüremedi. Elbette Galatasaray’a Ocak ayında transferi söz konusu. Bu durum önümüzdeki ay netleşecek ve Monaco’ya bağlı. Galatasaray ve Monaco’yu karşılaştırmamak lazım. Buraya Afrika Kupası’ndan sonra geldi ve istediği şansı bulamadı. Kısa sürede toparlayacak. Galatasaray’da çok mutluydu. Önümüzdeki haftalarda Monaco’nun bir karar vermesi lazım. Monaco ile iyi ilişkilerim var ama transfer adına kesin konuşmak için erken.”

‘Eğer koşullar oluşursa...’

“Her iki kulüple de aram iyi. Fakat Monaco’nun vereceği karar önemli. Milli takım arası Onyekuru’nun sakatlığı açısından iyi oldu. Transferin koşulları oluşursa ben de inisiyatif kullanacağım. Önümüzdeki dönemde çok daha net konuşabiliriz.”