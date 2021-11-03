Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan D'avila, " Galatasaray çok büyük bir kulüp, Avrupa kupalarında iyi gidiyor ve Galatasaray her sene şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Elneny için güzel bir fırsat, o yüzden Galatasaray'da oynamayı istiyor.

"Galatasaray'la birden fazla oyuncuyu görüşüyorum"

Galatasaray'la her hafta görüşüyorum zaten iyi ilişkilerimiz var ama birden fazla oyuncu için görüşüyorum. Ve Türkiye'den başka takımlarla da Aliou Dieng, Kalu ve Simon için görüşüyorum. Bütün bu oyuncular benim temsil ettiğim oyuncular ve bunların da gelme olasılığı var. Aliou Dieng ile Galatasaray sezon başında ilgilenmişti ama şu anda ilgileniyor mu bilmiyorum" dedi.

Galatasaray, Mohamed Elneny'nin transferi için Arsenal'le görüşüyor mu?

"Galatasaray, Mohamed Elneny'nin transferi için Arsenal'le görüşüyor mu şu anda?" sorusuna da yanıt veren D'avila, "İnanın bilmiyorum ama elbette ki Arsenal ile görüşmek lazım. Mohamed Elneny'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, dolayısıyla ocak ayında avantajlı bir transfer olabilir ya da bir sonraki sezon adına bir takımla ön anlaşma yapabilir. Dolayısıyla bunu da düşünmek lazım çünkü önümüzdeki yaz serbest kalıyor , serbest statüye erişiyor.

Türkiye'de tek seçenek Galatasaray mı?

Elbette ki Türkiye'ye gelmek istiyor. Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe , Başakşehir, Beşiktaş ya da Trabzonspor, Elneny ile ilgilenmiyor. Türkiye'de tek seçenek Galatasaray mı bu soruya yanıt veremem elbette ki Galatasaray'ın bir ilgisi var çünkü serbest bir oyuncu olacak, iyi bir futbolcu, Türkiye'yi tanıyor, biliyor olması avantaj.

"Henüz erken"

Galatasaray'ın da onun için önemli bir opsiyon olduğunu söyleyebilirim ama bunun hakkında daha fazla bir şey söyleyemem çünkü konuşmak için henüz erken" diyerek sözlerini tamamladı.

Bu sezon İngiliz ekibiyle 3 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki ön libero oyuncusu, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ve çıktığı 36 maçta 1 gol ve 4 asist ile oynamıştı.