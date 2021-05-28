Will Clyburn: Daha sert mücadele eden takım biz olmalıyız

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Rus ekibi CSKA Moskova, temsilcimiz Anadolu Efes ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Zorlu mücadele öncesinde CSKA'nın yıldızlarından Will Clyburn, açıklamalarda bulundu.

Farklı bir atmosferde oynayacak olmalarına değinen Clyburn, "Burada farklı bir atmosfer var. Evinde veya deplasmanda değilsin. Tamamen tarafsız bir saha. Bu yüzden sahaya çıkıp herhangi başka bir maçta yaptığımız gibi oyuna yaklaşmalı ve bu maçta daha sert mücadele eden takım olmalıyız" dedi.



