Adı geçmişte de sık sık Türk kulüplerinin gündemine gelen Fildişi Sahilli golcü Wilfried Bony'den gündem yaratan bir transfer açıklaması geldi. Swansea City'den bu yaz ayrılan ve kendisine hâlâ kulüp bulamayan 30 yaşındaki golcü futbolcu, Ada basınına verdiği demeçte önümüzdeki sezon bir Türk takımında forma giyebileceğini açıkladı.

Bonservisi elinde olan yıldız isim, BBC Sport Galler'e verdiği demeçte "Menajerim, İtalya ve Türkiye'den bazı kulüplerle görüşme hâlinde. En iyi teklifi yapan kulüple görüşecek ve anlaşmayı deneyeceğiz. Mümkün olan en kısa süre içerisinde kendime yeni bir takım bulmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler