Wilfried Bony 4. Lig’e gitti!

Serbest statüde bulunan Fildişili golcü Wilfried Bony'nin düşüşü devam ediyor. Henüz kendisine kulüp bulamayan 30 yaşındaki forvet, İngiltere 4. Lig ekiplerinden Newport County ile antrenmanlara çıkmaya başladı. Yıldız oyuncunun kendisini hazır tutmak adına bu kararı aldığı öğrenildi.

Kariyerinde Sparta Prag, Vitesse gibi takımların formasını giydikten sonra Swansea City'de gösterdiği performansla adını dünya sahnesini duyuran, Wilfried Bony, 2014-15 Ocak ayı transfer döneminde Manchester City'ye 32.3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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