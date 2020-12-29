Bu ay çıkan yeni League of Legends mobil oyunu Wild Rift’e eklenen son şampiyon Wukong oldu. Bu karakterin eklenmesi ile birlikte 1 Ocak tarihine kadar aktif olacak görevler ve mağaza fırsatları bulunmakta. İki katı XP (tecrübe) ile kazanabileceğiniz mavi özleri toplamk istiyorsanız, Wukong karakterini açmanız gerekmekte.

Not: Tek seferde yalnızca bir görev etkinleştirilebilir.

Mağazaya şampiyon Wukong’un eklenmesi ile birlikte, Volkanik Wukong ve General Wukong kostümleride eklendi, bu kostümleri ayrı ayrı alabilir veya Wukong Çıkış setini alarak yine az önce bahsettiğimiz iki özel kostümle beraber Wukong’a %50 indirim ile sahip olabilirsiniz.

Yazar: Can Bekrioğlu - www.esporland.com