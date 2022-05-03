Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan en iyi altı Wild Rift takımı 200.000 € değerindeki ödül havuzundan payını kapmak için mücadele edecek. Şampiyonayı kazanan takımlar Wild Rift'in küresel şampiyonası Wild Rift Icons'ta EMEA'yı temsil edecek. Turnuva 5 Mayıs saat 15.00'de başlayacak ve 8 Mayıs saat 19.00'da oynanacak Büyük Final'le sonlanacak.

Wild Rift nedir?

League of Legends: Wild Rift çevrimiçi çok oyunculu bir savaş arenası oyunu. Üstelik mobil cihazlar için sıfırdan inşa edildi. Yeni kontroller ve hızlı karşılaşmalar sayesinde tüm beceri düzeylerindeki oyuncular arkadaşlarıyla takım kurabilir, şampiyonlarını seçebilir ve havalı hareketlerle rakiplerini alt edebilir.

Wild Rift EMEA Şampiyonası (WREC) nedir?

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın en iyi takımlarının yer aldığı WREC, EMEA'da en üst düzey rekabete ev sahipliği yapıyor. İster hızlı karşılaşmalar ve aksiyon dolu oyunlar arayan espor taraftarları, ister profesyonel maçlardan bir şeyler kapmak isteyen yeni taraftarlar için olsun, Wild Rift Esporu'nda herkese göre bir şey var.

EMEA Şampiyonası'nın ilk sezonunda rekabet mayıs ayında zirve noktasına ulaşacak. 8 Mayıs'ta EMEA Şampiyonu unvanı sahibini bulacak.

Hangi takımlar yarışıyor?

Büyük Final'de yalnızca altı takım mücadele edecek. Halihazırda finale çıkmaya hak kazanan takımlar:

Game-Lord (WREC EU Şampiyonu)

NASR Esports (WRREC TR Şampiyonu)

Rix.GG (WREC EU LCQ)

Team Queso (WREC EU LCQ)

Parla Esports (WREC TR LCQ)

Ön eleme aşamasında mücadele eden aşağıdaki iki takımdan biri bu 5 takım arasına katılacak:

Formulation Gaming

Unicorns of Love

Avrupa grubunun kazananı Game-Lord ve Türkiye grubunun kazananı NASR Esports turnuvanın açık ara favorileri. Ancak hem Parla Esports hem de Rix.GG'nin grup finallerinde bu iki favoriye karşı mücadele ettiğini göz önünde bulundurursak (oynadıkları ilk maçta Rix.GG, Game-Lord'u mağlup etmeyi başarmıştı), bu takımlar arasında oynanacak maçların epey çekişmeli geçeceğini söyleyebiliriz. Her ne kadar favoriler arasında gösterilmeseler de ön eleme aşamasını kazanarak buraya gelen Formulation Gaming ve Unicorns of Love'ın da hafife alınmaması gereken takımlar olduğunu belirtmek gerek.