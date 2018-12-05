Wilbekin: Dünya Kupası’na katılacak olmak heyecan verici

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde beşinci pencerede oynanan maçların ardından, Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na 5. kez katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda oyunculardan Scottie Wilbekin, Uluslararası Basketbol Federasyonu’na (FIBA) açıklamalarda bulundu.

FIBA Dünya Kupası’nda yer alacak olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Scottie Wilbekin, “Daha önce böyle büyük bir tecrübe hiç yaşamadım. Dünya Kupası’na katılacak olmak gerçekten çok heyecan verici. Benim için büyük bir gurur ve böylesine büyük ve önemli bir şeyin bir parçası olacağım için çok mutluyum. Daha önce Çin’de de, Dünya Kupası’nda da bulunmadım. Orada Türk Milli Takımı ile birlikte olacağım için çok heyecanlıyım. Çin’e kadar elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanıp, orada kazanabildiğimiz kadar maç kazanmaya çalışacağız” dedi.

İHA