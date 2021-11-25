İngiltere League One kulüplerinden Wigan Athletic'in antrenmanında korkutan bir olay meydana geldi. İngiliz kulübün 28 yaşındaki santraforu Charlie Wyke, antrenman sırasında bir anda bilincini kaybederek yere yığıldı. Futbolcu yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcunun antrenman sırasında bayıldığı ve sağlık personellerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye götürülerek durumunun gözlem altına alındığı duyuruldu.

Ayrıca, Charlie'nin durumunun şu anda stabil olduğu ve ailesi, hastane personeli ve kulübün sağlık ekibiyle iletişim halinde olduğu aktarıldı.







