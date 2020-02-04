İnsanlar, kas sentezini arttırmaya ve yağsız kas kütlesinin gelişimini teşvik etmeye çalışırlar. Bu amaçla, direnç egzersizlerinin yanında takviye olarak; whey protein tozu içeriklerini kullanırlar. Fakat, "whey protein nedir" ile "whey protein tozu zararlı mıdır?" soruları; ürünü kullanmadan önce cevaplandırılması gereken önemli sorulardandır.

Whey proteini nedir?

Süt, yapı itibariyle; iki protein çeşidinden oluşur. Bunlar, kazein ve whey proteinleridir. Whey proteini ile kazein proteini, sütten ayrıştırılabilir ya da peynir yapımının yan ürünü olarak oluşturulabilmektedir. Whey proteini, 9 esansiyel amino asidi birden içerdiğinden dolayı; çok yüksek kaliteli bir protein çeşidi olarak kabul edilmektedir. Whey protein, aynı zamanda; laktoz içeriği bakımından da, idealdir.

Whey proteininin tüketimiyle ilgili, faydalı yönler bulunmaktadır. Fakat faydaları kadar, kimi yan etkilerinin ve potansiyel risklerinin de olduğu belirtilmelidir.

Whey protein tozu zararlı mı?

Protein tozu, whey formunda tüketildiği zaman; bazı yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Potansiyel faydaların çoğunlugu, tekil çalışmalara dayanmaktadır. Bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar, hâlen devam etmektedir.

Whey proteini, beta-laktoglobulin, alfa laktalbumin ile sığır serum albümini ve immünoglobinlerin belli bir karışımıdır. Olası faydalarının arasında, kilo kaybı ile kolesterol düşmesi gibi etmenler de yer almaktadır. Fakat, kullanıcılarda; bazı zararlı yan etkilere de rastlanmaktadır. Olası olumsuz riskler ise, bulantı ve baş ağrısıdır. Fakat, orta dozlardaki whey proteini; genellikle tehlikeli olarak kabul edilmemektedir.

Whey protein tozunun zararları nelerdir?

Whey protein tozu kullanımının olası zararları, kişiye ve metabolizmasına göre değişmekte olup; genel olarak bazı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Süte alerjisi olan bazı kişilerde, özellikle whey proteine de karşı alerji gelişebilmektedir.

Orta dozlardaki whey protein tozu kullanımı, tipik olarak herhangi bir olumsuzluk durumuna neden olmaz. Ancak, whey protein tozunun fizyolojik zararları; ürün çok yüksek dozda tüketildiğinde, şu şekillerde kendini gösterebilmektedir:

- Mide ağrıları

- İştah azalması

- Kramplar

- Mide bulantısı

- Baş ağrıları

- Yorgunluk

Sürekli ve düzenli sıklıklarla, yüksek dozlarda whey protein tozu alınması; aknelere de neden olabilmektedir. Kişilerin beslenmeleri açısından bakıldığında, whey proteinleri; kendine has bir gıdadır. Dolayısıyla, doğal bir eşdeğeri de bulunmamaktadır.

Whey protein tozu uykudan önce içilir mi?

Whey protein tozunun, kullanımı; antrenman için ya da günün herhangi belli bir saatinde mümkündür. Uzmanlar, whey protein tozunun günlük kullanımının ise; sabah kalkar kalkmaz yapılmasının daha uygun olduğunu belirtmektedir. Gün içerisinde yapılacak antrenmanlar için de, yaygın kullanılır. Gece yatmadan önce, kullanan birtakım kişiler olsa da; sabah kalkar kalkmaz kullanımının tercih edilmesinin daha doğru olduğu belirtilmektedir.

Kimi insanlar, rafine gıdalardan oluşmuş besinlerin; riskli olduğuna inanır. Çünkü birçok miktarda besin içermelerine rağmen, besin değerleri, proteine dönük bir şekilde ağır basmaktadır. Bununla birlikte, whey protein tozu kullanımı, sindirim sisteminin üzerinde de birtakım etkiler yaratabilmektedir.

Whey protein tozu kullanımının laktoz intoleransı ile ilişkisi

Laktoz intoleransı, protein tozu kullanımında dikkat edilecek; sindirim sistemine ilişkin önemli bir husustur. US National Library of Medicine verilerine göre, insanların yaklaşık olarak; yüzde 65'i genetik açıdan, laktoz intoleransından muzdariptir. Genelde; Doğu Asya, Batı Afrika ve Arap, Yahudi ile İtalyan kökenli kişilere bakıldığında; bu oran daha da yükselir.

Laktoz sindirme kabiliyetindeki söz konusu azalma, insanlar yetişkinliğe girdiklerinde gerçekleşmektedir. Bu durum, süt bazlı ürünlerin; dünyada genelindeki yetişkin nüfusun çoğunluğunda sindirim sorunlarına neden olması anlamına gelmektedir. Bu yüzden, diğer adıyla peynir altı suyu proteini olarak adlandırılan whey protein tozları, bireylerin sindirim sistemleri üzerinde; beklenmeyen olumsuz etkiler de yaratabilmektedir.