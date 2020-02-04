Whey protein tozu ile normal protein tozu arasında ne fark var?

Farklı amaçlar doğrultusunda günümüzde protein tozları önemli bir yer kaplıyor. Kas geliştirme ile ilgilenenler, kilo vermek isteyenler ya da düzenli spor aktivitesi gerçekleştirenler adına büyük öneme sahiptir. Bir mecburiyet olmasa bile dengeli şekilde düzenli olarak kullanıldığı takdirde, daha yüksek performans ve kondisyon olanağı sağlamaktadır.

Aynı zamanda kasların gelişimi noktasında hücre yenilenmesi üzerinden vücudun istenilen şekil almasına olanak tanırlar. Tabii mutlaka kurallar kapsamında kullanılmalı ve hatta uzmanlardan bu konuda destek alınmalıdır. Peki, protein tozları kapsamında Whey Protein tozu ile normal protein tozları arasında farklılık var mıdır? Gelin bunu beraber öğrenelim.

Whey protein tozu nedir?

Öncelikle Whey protein tozunun ne olduğuna bakarak konuya başlayalım. Doğrudan peynir ve sütten elde edilmek suretiyle hazırlanarak kullanılan bu ürüne Whey Protein tozu denmektedir. Yüksek besin değerine sahip olan Whey proteinler, kas geliştirme amaçlı yoğun bileşene sahip önemli bir yapıdır. Egzersiz çalışmalarında önemli bir katkı sağlayan bu protein tozu, dünya çapında oldukça yoğun şekilde tercih ediliyor.

Sütten ayrı bir ürün olarak öne çıkan Whey proteini peynir altı suyundan imal edilerek bir gıda takviyesi olarak kullanılır. Hem izole protein hem de konsantre protein olmak üzere iki farklı seçenek üzerinden tercih imkanı sağlar. Amaca ve ihtiyaca bağlı olarak bu iki çeşit arasından tercih gerçekleştirilebilir.

Whey protein ile normal protein tozu arasındaki fark

İki çeşit protein tozu da günümüzde hem kas çalışmasında hem de egzersiz ve kilo alma noktasında yoğun olarak değerlendiriliyor. Tabii Whey Protein ile normal protein arasında belli başlı bazı farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin normal protein tozları laboratuvar kapsamında farklı bileşenleri bir araya getirilmesi ile hazırlanır.

Ancak Whey Protein tozu ise tamamen organik bir yapı altında gıda maddeler üzerinden elde edilir. Bu iki temel farklılık Whey protein ile normal protein arasındaki ayrımı oluşturuyor. Zira temeli süte dayanan Whey proteini peynir altı suyundan imal edilerek hazırlanır. Böylece daha organik ve doğal bir yapı altında protein tozu tüketimi elde edilebilmektedir.

Whey izole protein

Yüksek oranda BCAA içeren Whey izole proteini, kas yapımındaki yapı taşları arasında yer alan amino asitlerle, egzersiz sırasında uzun süreli dayanıklılık sağlamaktadır. Özellikle kas yıkımına engel olarak yeni kasların gelişmesi noktasında önemli bir potansiyel oluşturuyor. Ayrıca uzun süren ağırlık çalışmalarında ve egzersizler noktasında kondisyonu en yukarıda tutma potansiyele sağlamaktadır. Yüksek oranda protein içeren Whey izole proteini, özellikle vücut tarafından kolayca sindirilerek emilme olanağı tanımaktadır. İçeriğinde çok fazla olmasa bile karbonhidratta bulunur. Antrenmandan yarım saat önce kullanmak yeterlidir.

Whey konsantre protein

Adından da anlaşılacağı üzere whey konsantre protein daha yüksek oranda protein içermektedir. Yani konsantrasyonu yüksek olarak protein kaynaklı aminoasit temel taşı üzerinden daha yüksek dayanıklılık sağlar. Böylece kas yapımı ile beraber egzersiz noktasında daha uzun süreli çalışma olanağı vermektedir. Bu protein içeriğinde belirli miktarlarda yağ ve şeker de bulunur. Vücudun ihtiyacı olan miktar dengeli şekilde konsantre protein içerisinde yer alır.

Whey protein ile normal protein tozu arasında yaşanan farklılıklar

Günümüzde belli başlı bazı farklılıklar üzerinden Whey Protein ile normal protein tozu değişkenlik göstermektedir. Bunu maddeler halinde açıklamak gerekir;

- Whey Protein tozu tamamen süt ve peynir altı suyu üzerinden elde edilir.

- Normal protein tozları farklı bileşenler laboratuvar bünyesinde bir araya getirilerek hazırlanır.

- Whey Protein tozu daha yüksek protein kaynağı içerir.

- Whey Protein tozunda aynı zamanda belirli miktarlarda yağ ve şeker de bulunur.

- Normal protein tozları içerisinde daha düşük konsantre üzerinden protein ihtiva edilir.