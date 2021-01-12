Whatsapp son dönemdeki gizlilik politikasındaki değişiklik ile ilgili açıklama yaptı. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, “Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez” ifadeleri kullanıldı.

WhatsApp insternet sitesinde "Yakın zamanda gizlilik politikamızı güncelledik ve çok sayıda düşünceli soru aldık. Bazı dedikodularla birlikte, aldığımız bazı soruları cevaplamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Gizliliği etkilemiyor

Açıklamada, "Gizlilik politikamızdaki güncellemenin, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemediğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bunun yerine, bu güncelleme isteğe bağlı olan, verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlayan WhatsApp'ta bir işletmeye mesaj göndermeyle ilgili değişiklikleri içerir" denildi.

WhatsApp, "Özel mesajlarınızı göremeyiz veya aramalarınızı duyamayız, Facebook da göremez. Ne WhatsApp ne de Facebook mesajlarınızı okuyamaz veya WhatsApp üzerinden arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızla yaptığınız aramaları duyamaz. Ne paylaşırsanız paylaşın, aranızda kalır. Bunun nedeni, kişisel mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasıdır. Bu güvenliği asla zayıflatmayacağız" ifadelerine yer verildi. İki milyar kullanıcısının olduğunu belirten WhatsApp, "Herkesin kime ne mesaj gönderdiğinin veya kimi aradığının kaydını tutmuyoruz. Geleneksel olarak mobil operatörler bu bilgileri saklarken, bu kayıtları iki milyar kullanıcı için saklamanın hem gizlilik hem de güvenlik riski olacağına inanıyoruz ve bunu yapmıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Paylaşılan konumunuzu göremiyoruz. Konumunuzu WhatsApp'ta biriyle paylaştığınızda, konumunuz uçtan uca şifreleme ile korunur, bu da konumunuzu paylaştığınız kişiler dışında kimsenin göremeyeceği anlamına gelir" ifadelerine yer verildi.









Kişisel Verileri Koruma Kurulu bugün WhatsApp için toplanıyor

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararını bugün ele alacak. Konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek.

WhatsApp, Gizlilik İlkeleri’nde çok tartışılacak bir değişikliğe gitmiş ve 2 milyarı aşkın kullanıcısının bilgisini, Facebook’un diğer şirketlerinin reklam ve pazarlama alanına açmıştı. Kullanıcılara '8 Şubat’a kadar ya kabul et, ya da sil' dayatmasında bulunmuştu.

Rekabet Kurulu da Whatsapp ve Facebook hakkında resen soruşturma başlatmış, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunun durdurulması çağrısı yapmıştı.