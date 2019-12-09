WhatsApp günümüzde oldukça fazla kişi tarafından kullanılıyor. Öyle ki bu sayı her gün yaklaşık 300 milyonu buluyor. En popüler uygulamalardan biri olan WhatsApp, bakın neyi kaldırdı?

WhatsApp'ta kullanıcılar toplu mesaj yollama özelliğini bugüne dek rahatça kullanabiliyordu.

Ancak bu mesajların amaç dışı kullanılmaya başlaması üzerine kullanıcılar büyük bir rahatsızlık duymaya başladı.

WhatsApp, reklam şirketleri ve firmaların toplu mesajlarla kullanıcıları rahatsız etmesine engel olmak için bu özelliği yasakladı.

Peki bu ne anlama geliyor? WhatsApp'ta bundan sonra ne olmayacak?

Kullanıcılar artık toplu mesaj gönderemeyecek; bu özellik bugün itibariyle resmen kaldırıldı.

Bu özelliği, güncellemeyi indiren hiçkimse artık göremeyecek.

Ancak WhatsApp güncellemesi her zaman kullanışlı özelliklerle gelmiyor. İşte kullanıcıların fena halde canını sıkan o hata...

WhatsApp'a gelen bir önceki güncelleme, kullanıcıları Online yani Çevrimiçi bırakıyor. Siz haberiniz yokken de herkese WhatsApp'ta görünüyor olabilirsiniz.

Samsung Galaxy S10e, Galaxy S9, Google Pixel 3, Pixel 4 OnePlus 6, Redmi Note 5 Pro ve fazlası birçok cihazda görünen sorun, uygulamanın arka planda sürekli aktif kalmasına neden oluyor.

Kimi kullanıcılar, uygulamayı 10 dakika kullandığı ancak telefonda 1,5 saat boyunca kullanım gösterildiğini aktarıyor.

Bir ya da iki mesaj için kullanılmasına rağmen WhatsApp kapalıyken bile toplam pil ömrünü yüzde 30 azaltıyor.

Ancak WhatsApp'taki tek sorun bununla da sınırlı değil. Hiçkimse fark etmedi; ancak kısa süreli yaşanan teknik bir sorun nedeniyle WhatsApp'ta kullanıcıların gizlilik ayarı kullanıcıların kontrolü dışında değişti. Hemen kontrol edin, ayarınızın eskisi gibi olup olmadığını öğrenin.

Önce WhatsApp uygulamasını açın.

Ardından Ayarlar kısmına girin.

Sonrasında ise Hesap bölümüne dokunun.

Şimdi de Gizlilik'i seçin.

Burada yaptığınız ayara dikkat edin. Son görülme ayarı bıraktığınız gibi mi?

Dün akşam saatlerinde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle kullanıcıların son görülme ayarı herkese açık hale geldi.

Eğer ayar bıraktığınız gibiyse sorun yok; ancak değişmişse hemen ilgili ayara buradan müdahale edebilirsiniz.

WhatsApp ile birlikte Instagram'da da kısa süreliğine erişim sorunu yaşandı ve kullanıcılar uygulamaya girdiklerinde fotoğrafları yükleyemedi.

Teknik sorunla ilgili Facebook'tan herhangi bir açıklama gelmezken, iki uygulamaya da erişim şu saatlerde 'normal' görünüyor.