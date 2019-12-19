WhatsApp'ta kullanıcıların canını fazlasıyla sıkacak yeni bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Güvenlik yazılımı servisi Check Point, bir grup sohbetinde tek bir mesajla herkesin WhatsApp uygulamasını çökertmesinin mümkün olduğunu söyledi. Bunun gerçekleşmesi için öncelikle WhatsApp web arayüzünün kullanılması gerekiyor. Bu esnada web tarayıcısının geliştirici panelini açması gerekiyor. Buradan "tüm grup üyeleri için bir çökme döngüsü" oluşturmak mümkün oluyor.

Tüm sohbet geçmişi siliniyor

Bu sorun, sadece uygulamayı kaldırıp, tekrar yükleyerek çözülebiliyor. Saldırı sonrasında gruba geri dönmek mümkün olmuyor ve tüm sohbet geçmişi siliniyor. WhatsApp, buna benzer bir sorunu da geçen yıl yaşamıştı. FakeApp denilen güvenlik açığı, grup sohbetlerinde yazılanların değiştirilmesine ve mesajların farklı şekilde görünmesine neden oluyordu. WhatsApp'tan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmış değil.