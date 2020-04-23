WhatsApp’a corona virüs güncellemesi! Yeni özellik

Dünya Sağlık Örgütü ile ortak bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan çıkartma paketi 21 çıkartmadan oluşuyor. Pijamalarla evden çalışmak, ellerimizi yıkamak ve sosyal mesafeyi korumak gibi günümüz koşulları vurgulanıyor.

Sağlık çalışanlarını kahraman olarak gösteren çıkarmalarda WhatsApp ve DSÖ tarafından çıkartmaların arasına eklenmiş. Şu anda kullanıma sunulan çıkartmalar Arapça, Fransızca, Almanca, Endonezyaca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve Türkçe için yerelleştirilmiş durumda.

Yani çıkartmaları yüklediğinizde Türkçe olduklarını göreceksiniz. Yüklemek için yapmanız gereken WhatsApp’ta çıkartmaların olduğu bölümü açmak ve sağ tarafta yer alan + simgesine tıklayarak bu paketi yüklemek. Daha sonra hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kaynak: ShiftDelete.net



