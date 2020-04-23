WhatsApp’a corona virüs güncellemesi! Yeni özellik

Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp corona virüs konusunda yeni bir adım attı. “Sosyal mesafe” ve “Evde Kal” gibi son günlerde sıkça karşımıza çıkan uyarılar ‘Evde Hep Birlikte’ adı altında sticker yani çıkartma haline geldi.

23 Nisan 2020, Perşembe 01:38 Son Güncelleme:
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WhatsApp’a corona virüs güncellemesi! Yeni özellik

Dünya Sağlık Örgütü ile ortak bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan çıkartma paketi 21 çıkartmadan oluşuyor. Pijamalarla evden çalışmak, ellerimizi yıkamak ve sosyal mesafeyi korumak gibi günümüz koşulları vurgulanıyor.

WhatsApp corona virüsü çıkartma paketi

Sağlık çalışanlarını kahraman olarak gösteren çıkarmalarda WhatsApp ve DSÖ tarafından çıkartmaların arasına eklenmiş. Şu anda kullanıma sunulan çıkartmalar Arapça, Fransızca, Almanca, Endonezyaca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve Türkçe için yerelleştirilmiş durumda.

WhatsApp Çıkartma: Evde Hep Birlikte

Yani çıkartmaları yüklediğinizde Türkçe olduklarını göreceksiniz. Yüklemek için yapmanız gereken WhatsApp’ta çıkartmaların olduğu bölümü açmak ve sağ tarafta yer alan + simgesine tıklayarak bu paketi yüklemek. Daha sonra hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kaynak: ShiftDelete.net


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