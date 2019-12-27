WhatsApp uyardı, bu cihazlar yeni yılda uygulamayı kullanamayacak!

Yıllar geçtikçe artık eskiyen akıllı telefonlar da birçok yazılımın desteğini kaybediyor. Bunlardan biri de WhatsApp uygulaması...

Şirket, bir blog yazısında aşağıda yer alan platformlardan erişim sağlayanların artık WhatsApp’ta yeni bir hesap açamayacağını veya var olan hesaplarını doğrulayamayacaklarını duyurdu.

Android 2.3.7 Gingerbread ve önceki sürümler (1 Şubat 2020’den itibaren desteklenmeyecek) - iOS 8 ve önceki sürümler (1 Şubat 2020’den itibaren desteklenmeyecek) WhatsApp tarafından paylaşılan blog yazısında yer alan bilgi, teorik olarak uygulamanın kullanımını tamamen limitlemiyor. Yalnızca bu platformları kullanan bazı kullanıcılar uygulamanın bazı özelliklerine erişim sağlayamayacak hale geliyor.

WhatsApp, Windows Phone cihazlarının 1 Ocak 2020’den itibaren herhangi bir WhatsApp desteğine sahip olmayacağını açıkladı. Yani bir zamanlar popüler olan Nokia Lumia serisini hâlâ kullanıyorsanız, belirtilen tarihten itibaren WhatsApp kullanamayacaksınız.

Şu anda Android 4.0.3 ve sonraki sürümleri, iOS 9 ve sonraki sürümleri veya KaiOS 2.5.1 ve sonraki sürümleri kullanıyorsanız, endişe etmenize gerek yok.