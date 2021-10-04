WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor ve milyonlarca kullanıcı dünyanın en büyük sosyal medya platformlarına girmekte zorluk yaşıyor. Whatsapp üzerinden, fotoğraf, video ve ses kaydı gönderilmediğini fark eden vatandaşlar, sosyal medyadan 'Whatsapp çöktü' paylaşımlarında bulunuyor. Whatsapp mobil kod okuyucunun da WEB Whatsapp'a okutulduğunda algılamadığı problemler arasında yer aldı. Instagram ve Facebook'a giren kullanıcılar da akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor.

WhatsApp, Instagram, Facebook neden girilmiyor, ne zaman düzelir? WhatsApp, Instagram, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor?

WhatsApp, Instagram ve Facebook'a giren kullanıcılar sağlıklı bir şekilde uygulamaları kullanamıyor. Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı. Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Sayan'dan açıklama

Sosyal medya kullanıcılarının WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sağlayamadıklarını bildirmeleri üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Sayan, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve ''Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.'' ifadelerini kullandı.

WhatsApp'tan ilk açıklama

WhatsApp'tan konu ile ilgili ilk açıklama geldi ve "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadeleri kullanıldı.

WhatsApp ve Instagram neden girilmiyor?

Whatsapp mobil kod okuyucunun da WEB Whatsapp'a okutulduğunda algılamadığı problemler arasında yer aldı. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Instagram giren kullanıcılar akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

WhatsApp, Instagram, Facebook'un çöküşü Mark Zuckerberg'e darbe vurdu!

WhatsApp, Instagram, Facebook'a erişim sorunu devam ederken, Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector"e göre, Türkiye saatiyle 18.40'ta Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandığı bildirilmişti.

Instagram akış yenilenemedi hatası neden olur?

Instagram Akış Yenilemedi hatası genellikle internet bağlantınız ile ilgili bir problemden kaynaklanan sorundur. Facebook'un alt yapı çalışmalarından dolayı ara sıra İnstagram Akış Yenilemedi hatası ile karşılaşabilirsiniz. Son zamanlarda görülen çökme olayları. İnstagram'a erişim sorunu olduğunda da İnstagram Akış Yenilemedi hatasını görebilirsiniz.