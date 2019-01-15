WhatsApp Gold nedir? WhatsApp Gold virüsü hortladı!

Geçtiğimiz yıllarda WhatsApp uygulamasında ortaya çıkan Gold virüsü yüzünden birçok kullanıcının özel bilgisi çalınmıştı. Korsanlar, WhatsApp üzerinden gönderilen sahte bir link mesajı ile birlikte birçok kullanıcının kredi kartı gibi önemli kişisel bilgilerini çaldı. Tekrar ortaya çıkan Gold virüsü nedeniyle WhatsApp yetkilileri, WhatsApp ve benzeri uygulamalardan gelen mesajların doğruyu yansıtmadığı ve söz konusu bu mesajlardaki linklere tıklanmaması konusunda kullanıcılarını uyardı.

Bu linke tıklayıp, sahte olan Gold uygulamasını yükleyen Android kullanıcılarının telefonlarına doğal olarak virüs bulaşıyor ve tüm bilgileri sızdırılabiliyor. Bu nedenle yetkililer, virüse dikkat edilmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

WhatsApp Gold nedir?

Öncelikle tamamen bir aldatmaca olduğunu söyleyelim. WhatsApp Gold’un özel bir versiyon olduğuna ve ek özellikler sunduğuna dair çeşitli söylentilerle indirtilmeye çalışılan bir uygulama. Ancak uygulamanın neler yapabileceği belli değil.

Bu arada bazı mesajlarda WhatsApp Gold yerine WhatsApp Plus şeklinde bir isimlendirme de kullanılıyor. İkisi de temelde aynı aldatmacanın bir parçası. Yani ikisi de gerçek değil.

Kişisel bilgilerinizin çalınması, telefonunuza virüslü uygulamaların yüklenmesi, aşırı mobil veri kullanımı gibi sonuçları olabilir. Görünürde bir değişiklik olmasa bile telefonunuzun arka planında sizin onaylamadığınız işlemler yapılabilir. Dolayısıyla bu aldatmacaya asla inanmayın.

Uygulamanın kullanıcılar tarafından indirilmesini sağlamak amacıyla video arama özelliği, yeni emoji karakterleri, geliştirilmiş güvenlik özellikleri gibi gerçek olmayan iddialar var. Ancak WhatsApp’ın internet sitesinde “WhatsApp Gold” şeklinde özel bir versiyondan bahsedilmiyor.

WhatsApp Gold oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor

Uzmanlar, kısa süre içerisinde çok hızlı bir şekilde yayılan bu mesajlara karşı kişilerin mesajı göndereni engellemesi ve bu kişiler ile görüşmemesi gerektiğini hatırlatıldı. Arkadaş listenizden böyle bir mesaj geldiğinde kesinlikle herhangi bir uygulama yüklemesi yapmayarak kendinizi güvence altına alabilirsiniz. Zira Kullanıcıları virüslü bir uygulamaya yönlendiren WhatsApp Gold linki, aktarılan bilgilere göre oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanlar WhatsApp'ın Gold adı altında bir uygulaması olmadığını belirterek bu tür uygulama ve güncellemelere karşı vatandaşları uyardı.