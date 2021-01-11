WhatsApp, yeni sözleşmesiyle, Facebook ve bağlı kuruluşlarının telefon numaraları ve konumları da dahil olmak üzere kullanıcı verilerini toplamasına izin vermelerini istedi, kullanıcılar bu karara çok sert tepki gösterdi. Bu durumu kullanıcıların gizlilik bilgilerini ihlali olarak değerlendirenler, sosyal medyada WhatsAapp kullanıcılarını Telegram ve Signal kullanmaya çağırdı. Büyük tepkiye neden olan 'WhatsApp gizlilik sözleşmesi değişikliği' sebebiyle Telegram ve Signal, Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. Google Play verilerine göre Telegram dün akşam saatlerinde en popüler uygulama haline gelirken Signal ise ikinci sırada yer aldı. WhatsApp'ın sıralamadaki gerileyişi ise sürüyor. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada dolaşan bir iddia ise gündeme oturdu.

WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi?

Sosyal medyadaki son dakika iddialarına göre; WhatsApp 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan kullanıcı verilerini Facebook ile doğrudan paylaşabilmesine izin veren yeni gizlilik sözleşmesinden vazgeçti. Konu ile ilgili WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.

Whatsapp sözleşmesi nedir?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gözler önüne seriyor. Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar.

Whatsapp sözleşmesi nasıl kabul edilir, iptal edilir?

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak. Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton WhatsApp uygulamasında yer almıyor.

WhatsApp kullanıcıların hangi verilerini toplayabiliyor?

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

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Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?

Yan Hizmetler

Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

Kurumsal Etkileşimler