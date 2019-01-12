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What Remains of Edith Finch isimli oyun bedava oldu

Epic Games, What Remains of Edith Finch isimli oyunu bugünden itibaren bedava dağıtmaya başladı. Oyun, bugüne dek 69 TL'lik fiyat etiketiyle satılıyordu.

12 Ocak 2019, Cumartesi 11:03
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What Remains of Edith Finch isimli oyun bedava oldu

Epic Games, aldığı sürpriz bir karar neticesinde What Remains of Edith Finch isimli oyunu bedava yaptı. 

What Remains of Edith Finch, bir ailenin başından geçen “ilginç” olayları konu alıyor ve her bir hikâyeyi farklı ve sanatsal bir biçimde anlatıyor. Görselliğinden hikâyeyi anlatma şekline kadar fazlasıyla üzerinde çalışılmış bir oyun olan What Remains of Edith Finch, Indie oyunların hikâye anlatma konusundaki cesur tavrını tam olarak yansıtıyor.

Oyunu ücretsiz indirebilmek için öncelikle buraya tıklayın. Ardından Epic Games Store hesabınızla giriş yaparak oyunu bedavadan kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

DHA

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