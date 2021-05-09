Westbrook, Oscar Robertson'ın triple double rekoruna ortak oldu
NBA'de Washington Wizards'ın yıldızı Russell Westbrook, Indiana karşısında triple double yaparak Oscar Robertson’ın 1974’ten beri elinde tuttuğu "NBA tarihinin en fazla 'triple double' yapan oyuncusu" unvanına (181) ortak oldu.
Washington Wizards'ın yıldızı Russell Westbrook, deplasmanda Indiana Pacers'ı 133-132 mağlup ettikleri maçta kariyerinin 181. "triple double"ını yaparak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunu egale etti.
Westbrook, karşılaşmada 33 sayı, 19 ribaunt, 15 asist ile yıldızlaştı. Üst üste iki maçta 15 ribaunt ve 15 asist barajlarını geçerek lig tarihinde bunu başaran tek isim olan Westbrook, kariyerinde 181. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı.