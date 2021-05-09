Washington Wizards'ın yıldızı Russell Westbrook, deplasmanda Indiana Pacers'ı 133-132 mağlup ettikleri maçta kariyerinin 181. "triple double"ını yaparak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunu egale etti.

Westbrook, karşılaşmada 33 sayı, 19 ribaunt, 15 asist ile yıldızlaştı. Üst üste iki maçta 15 ribaunt ve 15 asist barajlarını geçerek lig tarihinde bunu başaran tek isim olan Westbrook, kariyerinde 181. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı.