Westbrook, Magic Johnson’ı yakaladı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezonu lider bitiren Milwaukee Bucks’ta oynayan Ersan İlyasova, Oklahoma City Thunder’a 127-116 kaybettikleri mücadeleyi, 4 sayı ve 8 ribauntla tamamladı.

Thunder’ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, 15 sayı, 17 asist ve 11 ribauntla bu sezon 34’üncü, kariyerinde ise 138. kez üç istatistikte çift haneye ulaştı.

Westbrook böylece NBA tarihinde en fazla "triple double" yapan oyuncular listesinin 2. sırasındaki efsane oyuncu Magic Johnson’ı yakaladı.

Listenin zirvesinde 181 "triple double"la Oscar Robertson bulunuyor.

- Sonuçlar

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 134-135

Brooklyn Nets-Miami Heat: 113-94

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 114-122

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 132-117

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 116-127

New York Knicks-Detroit Pistons: 89-115

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 125-109

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 105-94

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 99-95

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 143-137 (uzatmada)

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 136-131

- Play-off eşleşmeleri

Doğu Konferansı:

Milwaukee Bucks (1) - Detroit Pistons (8)

Toronto Raptors (2) - Orlando Magic (7)

Philadelphia 76ers (3) - Brooklyn Nets (6)

Boston Celtics (4) - Indiana Pacers (5)

Batı Konferansı:

Golden State Warriors (1) - Los Angeles Clippers (8)

Denver Nuggets (2) - San Antonio Spurs (7)

Portland Trail Blazers (3) - Oklahoma City Thunder (6)

Houston Rockets (4) - Utah Jazz (5)

AA