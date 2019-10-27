Houston Rockets'ın yıldızı Russell Westbrook, New Orleans Pelicans'ı 126-123 yendikleri maçta Magic Johnson'ı geride bırakarak Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en fazla "triple-double" yapan oyuncuları sıralamasında ikinciliği tek başına ele geçirdi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Rockets, sahasında Pelicans'ı 126-123 mağlup etti ve ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Rockets'ta Westbrook, 28 sayı, 10 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaparak kariyerinde 139. kez bu istatistiğe ulaştı. Böylece Westbrook, NBA'de en fazla "triple-double" yapan oyuncular sıralamasında ikinciliği paylaştığı Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson'ı geride bıraktı. Kariyerinde 181 "triple-double" yapan Oscar Robertson, bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor.

James Harden'ın Rockets adına 29 sayı attığı maçta Pelicans'ın en skorer ismi ise 35 sayıyla Brandon Ingram oldu.