Westbrook, Kidd’i geride bıraktı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Brooklyn Nets’i 114-112 yenen Oklahoma City Thunder’ın all-star oyuncusu Russell Westbrook, lig tarihinin en fazla "triple double" yapan isimleri listesinde tek başına 3. sıraya yerleşti.

NBA’e 10 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, Brooklyn Nets deplasmanından Paul George’un bitime 3.1 saniye kala attığı üç sayılık basketle 114-112 galip ayrıldı. Thunder’ı galibiyete taşıyan George, 25’i son çeyrekte 47 sayı ve 15 ribaunt üretti.

Maçı 21 sayı, 17 asist, 15 ribauntla tamamlayan Russell Westbrook ise kariyerinde 108. kez üç istatistikte çift haneye ulaştı. Westbrook böylece NBA tarihinde en fazla "triple double" yapan oyuncular listesinin 3. sırasını paylaştığı Jason Kidd’i geride bıraktı. Listenin ilk iki sırasında Oscar Robertson (181) ve Magic Johnson (138) bulunuyor.

Nets’te Allen Crabbe 22, Joe Harris 19, D’Angelo Russell ve Spencer Dinwiddie 17’şer sayı kaydetti.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 105-129

Orlando Magic-Denver Nuggets: 118-124 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 117-131

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 113-102

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 112-114

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 96-86

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 115-92

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 121-104

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 132-106

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 121-113

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