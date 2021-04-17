West Ham United'ın İngiliz futbolcusu Jesse Lingard, Newcastle United maçını da boş geçmedi.

Devre arasında Manchester United'dan West Ham'a kiralanan 28 yaşındaki futbolcu Premier Lig'de fırtına gibi esmeye devam ediyor. West Ham ile adeta yeniden doğan Lingard, 80. dakikada attığı penaltı golüyle 10. maçında 9. golünü atan Jesse Lingard, West Ham'da son maçların en formda ismi. Nitekim, İngiliz futbolcu, son 4 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Lingard'ın golü puan için yetmedi

Londra ekibi, yıldız futbolcunun golüyle Newcastle United karşısında 2-2'lik beraberliği yakalasa da 82. dakikada Joseph Willock'un golüne engel olamayınca sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.