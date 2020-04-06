Inter'in devre arasında Manchester United'dan kiraladığı Alexis Sanchez, sakatlıkların da etkisiyle beklentileri karşılayamamıştı.

Sanchez'in sezon sonunda United'a dönmesi beklense de Solskjaer'in gelecek planları arasında yer almıyor.

United Yönetimi, oyuncunun gönderilmesi için yollar arıyor çünkü Şilili yıldız haftada 400 bin Pound'luk bir kontrata sahip. Hatta oyuncunun Inter'deki kiralık döneminde dahi İtalyan ekibi 100 bin Pound'luk kısmı karşılarken 300 bin Pound'u Ada ekibi ödüyordu.

FC Inter News'in haberine göre ise West Ham, oyuncunun durumunu öğrenmek adına menajeri Fernando Felicevich ile temasa geçti.