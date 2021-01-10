İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Ajax'a giden golcüsü Sebastien Haller'in yerini doldurmak adına harekete geçti. Birçok ismi listesine ekleyen West Ham'ın önceliği ise Salzburg forması altında yıldızlaşan Patson Daka...

Daily Mail'in haberine göre West Ham United, Patson Daka'yı kadrosuna katmak adına girişimlerde bulunuyor. 22 yaşındaki oyuncu, 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Salzburg forması altında çok iyi bir sezon geçirmekte.

Zambiya Milli Takımı forması da giyen Daka, bu sezon Salzburg'da çıktığı 17 maçta 15 gol, 5 asistlik performans sergiledi. West Ham'ın transfer adına 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı aktarılıyor.